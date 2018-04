Greve na França prejudica motoristas no feriado escolar Os franceses enfrentam neste sábado mais atrasos de trens e falta de gasolina, com a greve geral contra o plano de reforma da aposentadoria entrando em seu 20º dia. O governo contava que o longo feriado escolar de outono, de duas semanas de duração, fosse diminuir a força do movimento, mas longas filas de carros formavam-se em postos de combustível do país.