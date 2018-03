Greve na Venezuela dá sinais de esvaziamento Apesar do pessimismo do mediador da crise venezuelana, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), César Gaviria, em relação a uma solução rápida a greve geral que paralisa o país desde 2 de dezembro dá sinais cada vez mais claros de que está se esvaziando. Depois de permanecer fechada por 57 dias, em apoio ao movimento de protesto pela deposição do presidente Hugo Chávez, a Bolsa de Valores de Caracas voltou a funcionar hoje, registrando uma discreta alta. O mercado de ações operou por duas horas e meia e deve manter esse período de funcionamento diariamente até segunda ordem, segundo a direção da bolsa. Os bancos locais seguem mantendo um horário de funcionamento reduzido, apesar das exigências do governo para que as instituições voltem a funcionar em período integral. Também as associações das escolas particulares da Venezuela estudam formalizar o fim da paralisação do setor. Mesmo antes da decisão oficial das entidades de classe, várias escolas privadas já retomaram as aulas após o fim do período de férias de verão. Porta-vozes da oposição venezuelana têm reiterado que estão dispostos a suspender a greve, que atinge principalmente o setor petrolífero do país, caso haja um acordo com o governo para uma saída eleitoral. "Depois de praticamente dois meses de paralisação nesse protesto, as organizações (da oposição) têm de revisar permanentemente sua estratégia", disse o presidente da associação de comerciantes Consecomercio, Julio Brazón, acrescentando que o relaxamento da greve não significa "abandonar a luta". A oposição insiste na realização de um plebiscito que leve à remoção de Chávez da presidência. O presidente venezuelano, no entanto, só aceita submeter seu mandato a um referendo revogatório a partir de 19 de agosto, como prevê a Constituição venezuelana. Gaviria declarou no fim de semana esperar que o grupo de "países amigos" da Venezuela - formado por Brasil, EUA, Chile, México, Portugal e Espanha - ajudem a reduzir a retórica de radicalização tanto por parte do governo quanto por parte da oposição. O governo venezuelano, no entanto, voltou a defender hoje a ampliação do grupo, com a inclusão de países como Argélia, Irã, Cuba e França. "Quem se incomodaria com amigos extras?", indagou o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Roy Chaderton. Na tentativa de conter os efeitos econômicos negativos da crise política, o governo interveio no mercado de câmbio e anunciou um programa de controle de preços. As operações de compra e venda de dólares devem ser retomadas amanhã, com a fixação do câmbio. "As medidas eram inevitáveis", analisou Pedro Palma, professor do Instituto de Estudos Econômicos e ex-presidente da Câmara de Comércio Venezuelana-Americana. "A paralisação do setor petrolífero bloqueou a entrada de dólares no país levou a uma queda de reservas da ordem de US$ 1,5 bilhão por mês, um ritmo insuportável para qualquer economia."