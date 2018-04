Greve nacional no Chile pede melhores condições trabalhistas e salariais

SANTIAGO DO CHILE - Uma greve nacional foi convocada para esta quinta-feira, 11, no Chile. A Central Unitária de Trabalhadores (CUT), com o apoio de estudantes e organizações de diversos setores, exige melhores condições trabalhistas e salariais, o termo das Administradoras de Fundos de Pensões e um ensino gratuito, entre outras reivindicações.

Na noite de quarta-feira, dezenas de pessoas lideradas pela presidente da CUT, Bárbara Figueroa, realizaram um "panelaço" em frente à sede do governo chileno. Com bandeiras, cartazes e lenços, quase uma centena de dirigentes e trabalhadores chegaram até a Praça da Cidadania, onde se encontra o Palácio de la Moneda (sede do Executivo), e começaram a soar suas caçarolas e frigideiras - iniciativa que foi repetida em outros pontos da capital chilena.

Antes de chegar à Praça da Cidadania, um manifestante morreu atropelado. Por conta desse episódio, Figueroa afirmou que os dirigentes da CUT dialogaram com a Intendência (Governo) para que o traçado dos manifestantes seja respeitado./ EFE