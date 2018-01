Greve nos transportes afeta várias cidades italianas Uma série de greves esporádicas paralisou hoje o transporte urbano em várias cidades italianas enquanto os trabalhadores do setor protestavam contra um recente acordo sobre a questão do emprego entre o governo e os sindicatos. Após semanas de greves que por vezes chegaram a deixar passageiros retidos sem advertência, governo e sindicatos chegaram a um acerto no sábado. Mas muitos trabalhadores ficaram insatisfeitos com os termos do acordo. Entre as cidades mais afetadas pelas paralisações inesperadas estão Bolonha, Gênova, Veneza e Modena. Em Bolonha, os trabalhadores formaram piquetes para impedir que os ônibus deixassem seu ponto de partida mesmo após terem sido advertidos pela polícia de que deveriam retornar ao trabalho. Em Veneza, a maioria dos ônibus foi paralisada, mas os barcos de passageiros continuaram em atividade. No entanto, nas maiores cidades do país, como Roma, Milão, Nápoles e Florença, o serviço local de transportes retomou seu ritmo nornal após semanas de interrupção. Os líderes sindicais e o ministério do Trabalho concordaram no sábado com um aumento mensal de 81 euros e um acerto de 970 euros (US$ 1.200) relativos aos meses anteriores.