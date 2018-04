Greve paralisa Israel e fecha bolsa, bancos e aeroporto

Apesar das negociações que ocorreram na noite de terça-feira entre a Federação Israelense do Trabalho e o Ministério das Finanças, não houve acordo para aumento salarial dos trabalhadores terceirizados, o que provocou a greve. O Ministério das Finanças afirmou em comunicado que a central sindical rechaçou uma oferta do governo, que envolveria o gasto de milhões de shekels, para melhorar as condições dos trabalhadores terceirizados.

"Infelizmente, a central sindical teve uma postura que levou Israel a uma greve desnecessária, que custará à economia bilhões de shekels", disse o Ministério das Finanças.

As informações são da Dow Jones.