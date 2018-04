Greve paralisa portos na França Portos na França registram interrupções em suas atividades e, em alguns casos, paralisação total, neste sábado, em decorrência de protestos feitos por sindicalistas contra planos do governo para elevação da idade de aposentadoria. Navios de carga ficaram descarregados em Marselha, enquanto a greve dos trabalhadores nos terminais de escoamento de petróleo perto de Fos-sur-Mer e Lavera entrou no seu 13º dia. Mais de 50 navios, incluindo de transporte de petróleo, enfrentavam fila no porto, em face da greve organizada pelo maior sindicato francês, o CGT.