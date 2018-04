Greve paralisa sistema ferroviário da Grécia Todo o sistema ferroviário da Grécia foi paralisado hoje após os empregados da ferrovia estatal terem lançado uma greve contra as reformas do governo. A estatal ferroviária grega tem dívidas de 10 bilhões de euros (US$ 14 bilhões), e o governo anunciou planos para cortar benefícios e transferir o excesso de funcionários da empresa ferroviária para outras estatais e empregos no serviço público.