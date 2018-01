Greve se estenderá a Berlim e Brandeburgo na próxima semana A greve que atinge os setores de metalurgia e eletrônicos no Estado de Baden-Württemberg, no sudoeste da Alemanha, será estendida para os Estados de Berlim e Brandeburgo, no leste, na próxima semana, disse o maior sindicato alemão, o IG Metall. O conselho do sindicato anunciará na tarde de hoje quando e onde as greves deverão começar na região leste, segundo uma porta-voz. A greve em Baden-Württemberg, que começou na noite de domingo continuará, e a extensão para a região de Berlim-Brandeburgo já era esperada. Berlim-Brandeburgo abriga fábricas da DaimlerChrysler, Siemens, BMW e Bombardier, entre outras. No entanto, muitas das empresas da região são de pequeno e médio porte - categoria que contribui com 45% do produto interno bruto da maior economia da zona do euro. As empresas de pequeno e médio porte são a espinha dorsal da economia alemã, também sendo responsáveis por 50% do total dos investimentos brutos e pelo emprego de 70% da força de trabalho do país. Até agora, a greve paralisou o trabalho 76 mil pessoas em 43 fábricas em Baden-Württemberg. Até sexta-feira, um total de 80 fábricas terão sido afetadas. As fábricas que foram afetadas na segunda-feira ou ontem não serão afetadas hoje. Na segunda, mais de 63 mil metalúrgicos e m 20 fábricas, inclusive as da Porsche, DaimlerChrysler, Audi e a norte-americana Deere & Co., aderiram à greve. As empresas cujas fábricas foram afetadas ontem incluem a Robert-Bosch, a Bosch-Siemens Hausgerate e Varta.