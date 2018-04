Greves custam até 400 milhões de euros por dia à França

Grevistam acampam em frente ao centro de incineração de Ivry-sur-Seine.

PARIS - As greves contra a reforma da previdência na França, que paralisam serviços de trens, ônibus e abastecimento, entre outros, custam entre 200 e 400 milhões de euros por dia ao país, informou nesta segunda-feira, 25, Christine Lagarde, ministra de Finanças francesa. Segundo ela, As paralisações ameaçam a recuperação econômica do país.

O Parlamento trabalha para unificar as propostas da Câmara e do Senado, o que deve ocorrer até a quarta-feira. Uma das medidas das novas leis é o aumento da idade mínima de aposentadoria de 60 para 62 anos. Novos protestos foram convocados para a quinta-feira.

Os trabalhadores, porém, seguem com a greve geral que provoca caos no país, principalmente por conta da falta de combustível nos postos. As 12 refinarias do país continuam paralisadas, embora a greve deva acabar em duas delas.

A ministra disse que a escassez de combustíveis e os protestos estavam causando danos à economia francesa. "Hoje, não deveríamos piorar o processo de recuperação com campanhas que são dolorosas para a economia francesa e muito piores para um certo número de pequenos e médios empresários", disse Christine.

Segundo a união dos importadores de petróleo, um em cada três postos de combustíveis sofre com a escassez. As autoridades trabalham para reabrir os depósitos de combustíveis. Nesta segunda, trabalhadores portuários conseguiram novamente o controle do maior depósito do país, o de Fos-sur-Mer, no sul da França.

A greve no porto de Marselha entrou em seu 30º dia. Cerca de 70 navios permanecem inativos. Além disso, a cidade sofre com a falta de coleta de lixo por conta da greve dos servidores públicos. O problema se espalhou para outras cidades da França, já que o maior centro de incineração de lixo, em Ivry-sur-Seine, está parado há três dias.

Estudantes devem realizar novas manifestações nesta terça. As uniões dos sindicatos adiantaram que no dia 28 e no dia 6 haverá novas manifestações caso o presidente Nicolas Sarkozy não revogue a lei ou não abra negociações com os trabalhadores.