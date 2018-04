Greves em minas de ouro sul-africanas prosseguirão Negociações entre os três maiores produtores de ouro da África do Sul e os sindicatos que representam os mineiros em greve fracassaram nesta segunda-feira. A Câmara das Minas, que representa a Gold Fields Ltd., a AngloGold Ashanti Ltd. e a Harmony Gold Mining Co Ltd., afirmou que os trabalhadores não chegaram a um consenso sobre o pacote de aumentos salariais propostos.