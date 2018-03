Greves paralisam saúde e transporte na Grécia

As greves que atingem a Grécia nesta sexta-feira seguem-se à paralisação dos trabalhadores de hospitais e transportes públicos por 24 horas, em protesto contra as medidas de austeridade após as centrais sindicais gregas alertarem que as decisões de governo resultarão num corte de 25% na renda de muitos trabalhadores gregos.

A Grécia enfrenta uma séria crise econômica e financeira desde o fim de 2009, e depende de bilhões de euros dos pacotes de ajuda externa para honrar suas dívidas. Em troca do resgate, os credores oficiais do país exigiram uma série de cortes sucessivos nos gastos do setor público e aumentos de impostos que elevaram o desemprego a 26% e mergulharam o país numa recessão que já entrou no sexto ano consecutivo. As informações são da Associated Press.