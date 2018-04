Grevistas entram em confronto com a polícia na Grécia

Policiais dispersam manifestantes em Acrópolis.

ATENAS - A polícia da Grécia precisou agir nesta quinta-feira, 14, para conter os protestos de funcionários públicos que protestavam em Acrópole contra salários atrasados. As forças de segurança tiveram de usar gás lacrimogêneo contra os manifestantes.

Dezenas de funcionários do Ministério da Cultura tomaram o monumento na manhã da quinta-feira e fecharam o acesso ao local. Eles disseram que a intenção é impedir a circulação no local, o ponto turístico mais visitado da Grécia, até o dia 31 de outubro.

A Grécia tem vivido uma onda de greves e protestos contra as medidas de austeridade tomadas pelo governo para tentar melhorar a situação econômica do país. As medidas afetam os trabalhadores, que não recebem salários atrasados e correm altos riscos de demissões.

A polícia de choque teve de intervir na manifestação. Imagens da televisão local mostravam os policiais entrando em Acrópole por entradas laterais e disparando bombas de efeito moral contra os manifestantes.

Os turistas que pretendiam visitar o local se irritaram com a situação. Um deles disse que os trabalhadores têm o direito de fazer greve, mas não achou justo que esses funcionários impeçam que turistas de todo o mundo conheçam o monumento, já que vieram de longe.