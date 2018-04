'Grife Pablo Escobar' faz sucesso no México Camisetas "comemorativas" lançadas pelo estilista Sebastián Marroquin, filho do megatraficante colombiano Pablo Escobar, viraram um sucesso de vendas no México. As peças são estampadas com as imagens de carteirinhas estudantis de Escobar quando jovem. A coleção não será vendida na Colômbia "em respeito às vítimas do tráfico".