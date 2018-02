Grillo pede 'invasão' de pessoas honestas na Itália

"As pequenas e média empresas estão entrando em concordata, em setembro/outubro o Estado (italiano) ficará sem dinheiro e terá problemas para pagar pensões e salários", afirmou o ex-comediante ao jornal. Grillo disse ao tabloide que a classe política na Itália está lutando para sobreviver, enquanto movimentos populares como seu aparecem.

"No nosso Parlamento, existem 30 parlamentares que foram condenados por crimes graves. Eu gostaria também que pessoas honestas, competentes e profissionais estivesse nos postos certos. Nesse aspecto, eu estaria satisfeito com a invasão alemã da Itália", disse Grillo, cujo Movimento Cinco Estrelas conquistou um quarto dos votos nas eleições de fevereiro. As informações são da Dow Jones.