Gripe aviária atinge novas regiões da Ásia O vírus da gripe do frango, o H5N1, foi detectado em aves em uma província a oeste de Bangcoc, na Tailândia. Na semana passada, dois meninos contraíram o vírus em outra região e um homem suspeito de estar com essa gripe morreu. A Indonésia também confirmou a presença do vírus no país, onde milhões de aves morreram. Além desses países, o H5N1 está presente no Camboja, Japão, Coréia do Sul, Taiwan e Vietnã. Teme-se que o vírus se associe ao da gripe comum, provocando uma epidemia entre as pessoas. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), seriam necessários mais de seis meses para que os pesquisadores encontrem uma vacina para a doença, pois o vírus sofre mutações em velocidade muito acelerada.