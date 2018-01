Gripe aviária dos EUA é menos patogênica, aponta USDA Testes preliminares realizados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) mostram que o tipo de influenza aviária encontrado numa granja de Delaware (EUA) durante o final de semana é o H7, o qual é menos infeccioso que aquele que se alastrou pela Ásia, informou hoje Ed Curleet, porta-voz do Serviço de Inspeção Animal do USDA. Segundo Curleet, novos testes estão sendo realizados para confirmar os resultados preliminares e os resultados devem ser divulgados no decorrer da semana. "Não é a mesma coisa que na Ásia", disse. Depois de abrir a carcaça de algumas das aves infectadas e inspecionar os órgãos internos, o USDA acredita que o vírus descoberto é pouco patogênico, segundo Curleet. Autoridades do estado de Delaware colocaram em quarentena todas as instalações da granja onde o foco foi encontrado. Representantes do governo de Delaware devem realizar uma coletiva de imprensa no final do dia, por volta das 19 horas de Brasília. As ações de três grandes empresas - Pilgrim´s Pride, Tyson Foods Inc. e Sanderson Farms Inc. - ligadas ao setor avícola, caíram hoje nas bolsas americanas.