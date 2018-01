Gripe aviária faz vítmia na Indonésia Uma adolescente, de 13 anos, morreu vítima da gripe do aviária na Indonésia, neste fim de semana, anunciou as autoridades sanitárias do país. Segundo dados do Ministério da Saúde da Indonésia se trata da 14ª vítima mortal por gripe aviária no país. Os três últimos casos ainda tem que ser confirmados pelo laboratório de referência da Organização Mundial de Saúde(OMS), em Hong Kong. Os dois irmãos da vítima tem resultado positivo do vírus H5N1, que causa a doença e recebem tratamento no hospital de doenças infecciosas de Jacarta, Sulianto Saroso. As autoridades sanitárias estudam com especial atenção os casos de contágio simultâneo entre vários parentes, por medo de que a transmissão do vírus tenha acontecido de pessoa para pessoa, o que significaria que teria havido uma mutação. Até agora, a única via de contágio desta doença para seres humanos é através do contato direto com aves doentes. O vírus H5N1 da gripe aviária reapareceu na Coréia do Sul em dezembro de 2003 e desde então afetou 16 países, seis deles com casos humanos. O balanço total de vítimas mortais confirmadas pela OMS é de 79, distribuídas entre Vietnã (42), Tailândia (14), Indonésia (12), China (5), Camboja (4) e Turquia (2).