Gripe avícola causa mais uma morte na Tailândia Mais uma pessoa morreu na Tailândia contaminada pela influenza aviária, ou gripe do frango segundo o Ministério da Saúde local. A vítima era um menino de seis anos. Não há mais detalhes disponíveis. No total, são cinco vítimas no país. No Vietnã, o número de mortos subiu para dez hoje com a morte de uma adolescente de 16 anos.