Gripe avícola chega à China e contamina patos Como era temido, o vírus da influenza aviária chegou à China, desta vez infectando patos, ao invés de frangos. A fazenda onde o foco foi encontrado fica na cidade de Dingdang, na região de Guangxi, fronteira sul com o Vietnã. De acordo com o governo chinês, até o momento, não há suspeitas de casos em humanos. O anúncio da agência oficial de notícias Xinhua News representa a primeira confirmação oficial de que a doença que se espalha pela Ásia chegou ao gigante asiático. Cerca de 14 mil aves das fazendas que ficam a um raio de 3 quilômetros do local do foco foram exterminadas. Os animais de fazendas localizadas num raio de cinco quilômetros da fazenda infectada foram imediatamente colocadas em quarentena.