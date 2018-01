Gripe avícola chega ao Laos; Tailândia confirma 2ª morte Testes de laboratório confirmaram que a influenza aviária contaminou frangos no Laos, sudeste asiático, elevando a nove o número de países onde a doença foi constatada. Os testes foram conduzidos após a morte de vários frangos em fazendas nas redondezas de Vientiane, capital do Laos. Na Tailândia, o Ministério da Saúde confirmou a segunda morte por causa da influenza aviária: um menino de seis anos. Ontem foi anunciada a morte de outra criança, também de seis anos. O número de mortos na Ásia em consequência da doença subiu a oito, seis deles no Vietnã.