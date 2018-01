Gripe avícola faz 4ª vítima na Tailândia Mais uma pessoa morreu na Tailândia contaminada pela influenza aviária, a gripe do frango. A quarta vítima no país é um menino de sete anos de idade chamado Chanchai Talapong. Ele faleceu no Instituto Nacional de Saúde Infantil Rainha Sirikit, em Bangcoc, segundo o médico Sorasak Lochindarat. Chanchai vivia na província de Suphanburi, na região central da Tailândia, e a doença foi diagnosticada em 5 de janeiro. Seu irmão gêmeo também estava hospitalizado com suspeita de contaminação, mas já recebeu alta. Mais 11 pessoas morreram no país, provavelmente contaminadas pela gripe, mas testes de laboratório não confirmaram a doença.