Gripe avícola faz oitava vítima na Tailândia Uma mulher de 39 anos morreu sexta-feira passada na Tailândia contaminada pelo vírus da gripe avícola. Agora são oito as vítimas fatais no país. Mais 21 pessoas estão sob observação com suspeita de contaminação, de acordo com Charal Trinvithipong, diretor geral do Departamento de Controle de Doenças Transmissíveis. A mulher contraiu o vírus depois de visitar a família na cidade de Ayutthaya, na região central da Tailândia. Perto da casa da família havia uma granja onde 20 aves morreram de influenza. Na semana passada, o governo tailandês chegou a anunciar ter controlado a doença, mas foi forçado a voltar a trás quando autoridades sanitárias informaram ter encontrado novos casos de doença no norte do país. Cerca de 30 milhões de aves foram destruídas na tentativa de controlar a doença, que também fez 15 vítimas fatais no Vietnã. Camboja registra mais três surtos Três novos surtos da gripe avícola surgiram no Camboja, informou hoje Kao Phal, diretor do departamento de saúde animal do Ministério da Agricultura. Mais de 5.200 frangos e patos foram destruídos em três fazendas ao sul da capital Phnom Penh. O país não tem casos de contaminação humana pela doença. As informações são da Dow Jones.