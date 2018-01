Gripe avícola infectou duas crianças no Vietnã A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou neste sábado que uma menina de oito anos e um garoto de 13 - naturais da cidade de Ho Chi Minh - são os mais recentes casos confirmados de influenza aviária em humanos, elevando a sete o total de enfermos no Vietnã. O menino morreu na quinta-feira. A menina está em condições críticas de saúde no Hospital de Doenças Tropicais de Ho Chi Minh. Eles são os primeiros casos confirmados de contaminação pelo vírus H5N1 no sul do país, onde a doença atingiu milhões de frangos. Os outros cinco casos foram registrados no norte do Vietnã, nos arredores de Hanói. Dos sete casos confirmados, seis resultaram em morte.