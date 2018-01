Gripe avícola: marcada reunião de urgência em Roma Especialistas internacionais em saúde pública, alimentação e avicultura terão um encontro urgente em Roma, nesta semana, para tratar da gripe avícola, anunciou hoje a Food and Agriculture Organization (FAO), agência da ONU. A FAO será a anfitriã do encontro, entre amanhã e quinta-feira, em sua sede em Roma. Também participarão representantes da Organização Mundial de Saúde e a Organização da Saúde Animal. ?Autoridades e veterinários de órgãos oficial dos países afetados e representantes do U.S. Centers for Disease Control americano e especialistas internacionais estarão presentes?, anunciou a FAO em uma nota. A proposta é ?desenvolver estratégias para ajudar os países afetados a responder a atual emergência e prevenir futuras eclosões da doença?. Os encontros serão fechados para a mídia, mas os resultados serão anunciados numa entrevista coletiva, Quinta-feira. A reunião foi decidida no momento em que o número de mortos causados pela gripe avícola atinge 12 na Ásia e autoridades dizem que a epidemia está longe de ser controlada. Os especialistas temem uma mutação do vírus para um forma que se torne facilmente transmissível de pessoa a pessoa ? uma pandemia reforçada por um híbrido do vírus das aves e alguma variedade da gripe humana normal.