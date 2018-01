Gripe avícola mata leopardo na Tailândia Um leopardo morreu no último dia 27 de janeiro contaminado pela gripe avícola em um zoológico da província de Chonburi, na Tailândia. Segundo o ministro de Ambiente e Recursos Naturais, Prapat Panyachatraksa, vários testes foram realizados e os veterinários confirmaram que o animal morreu por causa da doença. Ele não revelou onde os testes foram realizados. Chonburi fica a 70 quilômetros ao sul da capital Bangcoc. Uma fonte do zoológico, que pediu para não ser identificada, disse que o leopardo pode ter ingerido frango contaminado. Consultados pela Dow Jones, oficiais da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da FAO disseram não terem sido informados sobre a morte do animal. Na Tailândia, cinco pessoas morreram contaminadas pela gripe.