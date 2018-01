Gripe avícola mata mais uma pessoa na Tailândia Um garoto de 13 anos de idade morreu sábado na Tailândia contaminado pelo vírus da gripe avícola. É a sexta vítima no país. O garoto faleceu em um hospital da província de Chaiyaphum, onde passava por tratamento intensivo desde quinta-feira. Segundo Charal Trinvuthipong, diretor-geral do Departamento de Controle de Doenças Transmissíveis do Ministério de Saúde Pública, o menino caiu doente dez dias depois que as aves da granja de sua família começaram a morrer misteriosamente. A doença afeta 40 das 76 províncias do país, onde as autoridades já exterminaram 26 milhões de aves no esforço de controlar a epidemia. No Vietnã, mais uma pessoa contraiu a doença: trata-se de um adolescente de 15 anos da província de Thanh Hoa, no norte do país, que foi internado com tosse, febre e cansaço. Ainda não se sabe como ele foi contaminado. Catorze pessoas morreram no país.