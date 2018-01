Gripe avícola nos EUA deve favorecer Brasil O jornal Financial Times informa que o embargo imposto por vários países asiáticos no fim de semana às importações de frango dos Estados Unidos deverá beneficiar países como o Brasil, maior exportador mundial, e a Nova Zelândia. A proibição ocorreu após o surgimento de casos de gripe do frango no Estado norte-americano de Delaware. Ao contrário da epidemia que está afetando a Ásia, a doença que surgiu nos Estados Unidos, conhecida como H7, não pode ser transmitida a humanos, mas autoridades agrícolas norte-americanas ordenaram o abate de 12 mil aves na sexta-feira passada. A Coréia do Sul foi o primeiro país a proibir as importações avícolas dos Estados Unidos, sendo seguida pelo Japão, Malásia e Cingapura. Hong Kong e as Filipinas proibiram apenas as importações de Delaware.