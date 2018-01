Gripe avícola: vários países suspendem importações de frango Vários países estão suspendendo as importações de frango originário da Ásia, devido ao temor de disseminação da gripe avícola. Segundo a agência de notícias japonesa Kyodo, o Japão suspendeu as importações de frango da China, do Laos e do Paquistão. A própria China suspendeu as importações de frango do Paquistão e da Indonésia; as compras de frango da Tailândia, do Camboja, do Japão, da Coréia do Sul e do Vietnã já estavam suspensas. Hong Kong suspendeu as importações de frango da Indonésia, do Laos e do Paquistão. O Kuwait e a Jordânia anunciaram hoje a suspensão das importações de frango proveniente de toda a Ásia. As Filipinas, que não compram frango de nenhum país asiático, decretaram a proibição preventiva de importações do produto da Coréia do Sul e do Vietnã e deverão anunciar a proibição da importação de frango da Indonésia. Até agora, dez países asiáticos informaram a presença da gripe avícola, que já causou a morte de 13 pessoas: Indonésia, Camboja, Coréia do Sul, Japão, Taiwan, Laos, Vietnã, Tailândia, China e Paquistão. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.