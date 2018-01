Gripe avícola: Vietnã tem novo caso de contaminação humana O número de casos de gripe avícola registrados na Ásia subiu para 21 nesta segunda-feira. Um novo infectado foi confirmado no Vietnã, onde a doença já matou 14 pessoas: trata-se de um adolescente de 15 anos da província de Thanh Hoa, no norte do país, que foi internado com tosse, febre e cansaço. Ainda não se sabe como ele foi contaminado. Muitos dos 20 mortos em conseqüência da gripe avícola são de famílias que se dedicam à criação de aves e que tiveram contato com animais contaminados pela doença. A família do adolescente, entretanto, não cria aves e afirma que ele não teve contato com animais desse tipo. O primeiro caso de gripe avícola foi relatado em dezembro do ano passado na Coréia do Sul. Logo a doença chegou a outros dez países. Além das 14 vítimas no Vietnã, a doença matou, até agora, outras seis pessoas na Tailândia.