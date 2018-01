Gripe do frango no Brasil traria grande impacto econômico O eventual surgimento da gripe do frango no Brasil traria impactos econômicos significativos na indústria agrícola do país. A opinião é de Paulo César Martins, gerente para a América Latina da Hybro, uma das maiores empresas de engenharia genética da Holanda. Um surto da doença, segundo Martins, praticamente tiraria o Brasil do mercado externo. O Brasil tem 33% de participação nas exportações mundiais, mais do que o dobro do que tinha há 5 anos, quando o seu share era de 15%. E o crescimento vem se sustentando todos os anos. Só em 2003, o setor exportou R$ 1,8 bilhão, cifra 29,2% maior do que o ano anterior. Martins lembrou também que o PIB avícola hoje é de 1,2% do total das riquezas produzidas pelo País. "Embora pareça pouco representativo, não é", afirmou, depois de comparar com o PIB da indústria automobilística, que é de 3,9%. "Como podem ver, é altamente significativo", disse para cerca de 400 empresários e técnicos que participaram hoje de um workshop sobre a doença, em Campinas. O executivo informou também que o setor é responsável por 2,3% de toda a mão-de-obra ativa no País. "Por isso, evitar a entrada desta doença não é tarefa apenas do Ministério da Agricultura, mas de todos os envolvidos direta e indiretamente neste setor", sustentou. Martins lembrou ainda que nos últimos 3 meses, 11 países já identificaram a gripe avícola em seu plantel. Dois cenários Já a União Brasileira de Avicultura (UBA) trabalha com um cenário otimista e um pessimista, no caso da gripe avícola chegar ao País. Segundo o vice-presidente técnico científico da UBA, Ariel Antônio Mendes, o cenário otimista considera a identificação imediata do foco da doença. Nesse caso, a retomada das exportações demoraria de 6 a 8 meses. No cenário pessimista, Mendes disse que a saída para uma demora no diagnóstico da doença seria a erradicação em massa do plantel. "Não podemos pensar em vacinação, até porque as nossas exportações seriam canceladas com a perda de nosso mercado", explicou. Segundo Mendes, a produção de uma vacina demora hoje de 3 a 4 meses e no Brasil não existe nenhum laboratório que possa produzir vacina nesse período, no qual a doença praticamente se espalharia. "As conseqüências seriam trágicas para a avicultura brasileira", afirmou. Martins, da Hybro, endossou a proposta da UBA, de implementação de zonas ou regiões para controlar a doença. Essa foi a mesma estratégia utilizada pela Holanda, quando o país teve surto da doença, no ano passado. "Mas temos de criar essas zonas no Brasil neste momento de paz, e não quando começa a guerra", afirmou. Segundo ele, em 2003 a Holanda gastou 500 milhões de euros para erradicar a gripe do frango.