Gripe do frango pode ter 1.º caso de transmissão humana Duas irmãs que morreram no Vietnã, por causa da gripe do frango, podem ter pego a doença do irmão. Se a suspeita for confirmada, será o primeiro registro de transmissão da doença entre seres humanos segundo alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS). As investigações sobre a fonte transmissora da gripe para as irmãs - uma de 23 anos e outra de 30 - ainda não estão concluídas, mas apontam que nenhuma das duas entrou em contato com aves doentes. "A transmissão pelo irmão é uma possibilidade", disse Bob Dietz, porta-voz da OMS. Não há suspeita de nenhum outro caso de transmissão do vírus entre seres humanos. As irmãs ficaram doentes depois de participar da festa de casamento do irmão. O rapaz de 31 anos morreu pouco tempo depois e foi cremado. Por isso, não há amostras que possam ser analisadas para confirmar se ele teve mesmo a gripe do frango. Especialistas explicam que transmissão limitada da doença de uma pessoa para outra não é o perigo maior. O problema é se o vírus sofrer mutação e se transformar num microrganismo de fácil disseminação humana. Segundo Maria Cheng, da OMS, ainda não há indícios de mutação. O Vietnã tem dez casos confirmados de gripe do frango em seres humanos - oito dessas pessoas morreram. Uma menina de 8 anos continua internada em um hospital da cidade de Ho Chi Minh; um menino de 4 já se recuperou e teve alta. Sete dos dez casos da doença atingiram crianças menores de 14 anos. A gripe do frango matou milhões de aves em dez países asiáticos. A doença já passou dos animais para as pessoas em dois desses países, provocando pelo menos dez mortes. Em 1997, uma epidemia da doença das aves em Hong Kong se espalhou entre as pessoas. Houve seis mortes - em todos os casos, a gripe foi contraída do frango.