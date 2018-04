Gripe suína avança e chega a 343 casos na Argentina

Embora a gripe suína avance rapidamente pela Argentina, é no Chile que a epidemia atinge o maior número de contaminados na América do Sul. Segundo os dados oficiais da Organização Panamericana de Saúde, o Chile possui 1.694 casos e duas mortes foram registradas. O Peru aparece em terceiro lugar com 77 contaminados, seguido pelo Equador, com 60 casos. O Uruguai informou que 36 pessoas foram afetadas pela gripe, enquanto que na Colômbia o registro é de 35 contágios e uma morte. No Paraguai foram notificados 25 casos; na Venezuela, 13 e na Bolívia 5.