Gripe suína: Câmara das Filipinas suspende trabalhos A Câmara dos Deputados das Filipinas suspendeu seus trabalhos por cinco dias, após as notícias de que a primeira morte no país ligada à influenza A (H1N1), conhecida como gripe suína, é de uma pessoa que trabalhava no local. O presidente da Casa, Próspero Nograles, ordenou hoje a suspensão dos trabalhos depois de funcionários confirmarem que uma mulher de 49 anos, que morreu na sexta-feira devido à doença, trabalhava para um comitê do Congresso.