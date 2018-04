Gripe suína chega a mais 3 países da África, diz OMS

No balanço de segunda-feira havia 52.160 ocorrências da doença e 231 mortes. Das novas mortes, duas ocorreram no México, duas no Canadá e uma em Austrália, Filipinas e República Dominicana. Pelo último levantamento da OMS, os Estados Unidos têm 21.449 casos, com 87 mortes, e o México, 7.847 infectados, com 115 mortes. A Argentina aparece com 1.213 casos e sete mortes e o Chile, com 4.315 e quatro mortes.

A Austrália confirmou hoje a terceira morte de uma paciente contaminada pelo vírus da influenza A (H1N1), uma mulher de 50 anos que estava com câncer e graves problemas respiratórios. No país, há 2.857 casos confirmados, mais da metade no Estado de Victoria. A Grã-Bretanha ainda é o país mais afetado pelo problema na Europa, com 2.905 casos, um acréscimo de 399 em relação ao balanço da segunda-feira, e uma morte. As informações são da Dow Jones.