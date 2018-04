Gripe suína: China libera estudantes dos Estados Unidos Estudantes de uma escola de ensino médio norte-americana foram liberados após um período de quarentena no centro da China. Alguns membros do grupo tiveram resultado positivo para o vírus influenza A (H1N1) e por isso todos foram isolados. Trinta e cinco estudantes e professores em quarentena na cidade de Yichang seriam liberados e seguiriam para Xangai ainda hoje, segundo um funcionário, identificado apenas como Chen. Sete outros membros do grupo, que veio de uma escola na cidade de Carlsbad, na Califórnia, desenvolveram a doença e foram hospitalizados. Um deles, um garoto taiwanês de 15 anos, já se recuperou e será entregue ao pai. Os demais apresentam quadro estável.