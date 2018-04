Gripe suína deve causar renúncia de ministra Por divergências com a presidente Cristina Kirchner em relação à gripe suína, há expectativa de que a ministra Graciela Ocaña oficialize hoje sua renúncia à pasta da Saúde. Segundo informações extraoficiais, Graciela tentava há mais de uma semana que o governo declarasse estado de emergência no país por causa da doença, que já causou 26 mortes e infectou 1.587 pessoas no país. Como Cristina rejeitou adotar a medida antes das eleições, Graciela teria decidido deixar o cargo. Veja também: Caminhoneiro que esteve na Argentina é a primeira vítima fatal da gripe suína no Brasil Mapa: veja como a gripe está se espalhando Entenda a gripe suína: perguntas e respostas Infectologista esclarece cuidados que serão tomados Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo 'Meios de transportes facilitam a propagação' Folheto oficial do Ministério da Saúde A Argentina tornou-se o primeiro país seriamente afetado pela gripe suína a fazer eleições. A Justiça Eleitoral recomendou que os milhares de funcionários que atenderam aos eleitores - assim como as forças policiais - usassem máscaras como forma de prevenção ao vírus H1N1. As autoridades colocaram álcool à disposição dos mesários para desinfetar as mesas e recomendaram que os eleitores não fechassem o envelope das cédulas eleitorais com saliva. A Argentina é o país com maior número de mortes decorrentes da gripe na América do Sul (em número de casos, perde para o Chile, com 6.211 doentes e 12 mortos).