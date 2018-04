Gripe suína: Filipinas tem 1ª morte e China fecha escola

Nas Filipinas, a primeira vítima da gripe suína morreu em razão de um "enfarte agudo do miocárdio", segundo o departamento de saúde local. Ela sofria de problemas no coração e no fígado há algum tempo. O órgão do governo informou, em comunicado, que a infecção por influenza A (H1N1) piorou o quadro. O caso da mulher passou despercebido até que um médico a visitou, quando seu estado de saúde já era bastante grave, segundo o órgão. Autoridades investigam se a vítima viajou para o exterior ou se teve contato com alguém que tenha saído do país. Há 428 casos confirmados da doença nas Filipinas, a maioria de pessoas já recuperadas.

Também hoje, uma escola primária no sul da China foi fechada para evitar novos contágios. O departamento de saúde chinês informou que os sintomas dos infectados eram leves, mas há o risco de uma epidemia parcial na província de Cantão. A província fica perto de Hong Kong, que teve várias escolas fechadas pela presença do vírus. Já há 111 casos confirmados em Cantão, zona onde há mais vítimas da influenza A (H1N1) na China continental.

Segundo os últimos dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), divulgados hoje, há 52.160 casos confirmados da doença no mundo, com 231 mortes. A entidade informa que apenas nos Estados Unidos já há 21.449 ocorrências confirmadas, com 87 mortes. No México, há 7.624 casos, com 113 mortes relacionadas ao vírus. A Argentina chegou aos 1.010 casos, com sete mortes.

No Chile, são 4.315 casos de gripe suína confirmados. Autoridades do país informaram hoje sobre a sexta morte relacionada à doença, uma mulher contaminada pelo vírus morreu de falência múltipla de órgãos e pneumonia em O''Higgins, a 83 quilômetros ao sul da capital, Santiago. Com informações da Dow Jones.