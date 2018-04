Gripe suína já matou 17 pessoas na Argentina

Ocaña também confirmou a existência de 81 novos casos da doença, número que eleva para um total de 1.294 pessoas afetadas pela gripe suína em toda a Argentina. Segundo a ministra Ocaña, 46% dos casos correspondem a crianças e adolescentes entre os cinco e catorze anos. Os especialistas afirmam que as baixas temperaturas em Buenos Aires e sua região metropolitana (para hoje está previsto uma temperatura mínima de -2º.C) constituem um cenário ideal para a expansão da doença.

O Ministério da Saúde do Chile anunciou que o total de casos de pessoas com a gripe suína registrados no território chileno até ontem à noite eram de 5.186. Destas, sete pessoas haviam falecido. Cento e oitenta e três pessoas estavam em estado grave. Do total de pessoas contagiadas, segundo as autoridades sanitárias, 61% são menores de cinco a dezoito anos.