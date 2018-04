Gripe suína põe em risco eleição na Terra do Fogo A gripe suína tornou-se uma nova ameaça para as eleições de amanhã. Ainda hoje, a juíza federal María Servini de Cubría deverá decidir se cancela as eleições na Terra do Fogo, a Província mais ao sul da Argentina, por causa do aumento do número de infectados. Um novo alarme disparou na noite de ontem, com a constatação de que a doença já levou à morte 24 dos 1.488 contaminados no país - o terceiro em mortes no mundo, atrás apenas do México e EUA. A mais recente morte foi a de uma mulher de 40 anos, de Mar del Plata, onde há outras 27 pessoas infectadas, segundo o Comitê de Contingência. Asmática, ela estava internada havia quatro dias em um hospital dessa cidade, a 400 quilômetros de Buenos Aires. Na segunda-feira, concluídas as eleições, o Ministério da Saúde e as autoridades regionais deverão baixar medidas de emergência sanitária no país. Por enquanto, para a eleição de amanhã, o ministério recomendou que os eleitores postem-se a uma distância de um metro, uns dos outros, que as filas sejam formadas ao ar livre e os mesários desinfetem as mãos com álcool. A Justiça Federal determinou a higienização de todas as escolas onde ocorrerão as votações. Médicos aconselhavam ontem os eleitores, por meio de canais de TV e de rádio, a lavar as mãos antes e depois de votar e a evitar fechar o envelope da cédula eleitoral com a saliva. Tratam-se de medidas paliativas contra a expansão do contágio da gripe suína em um momento de concentrações populares. Desde a última quarta-feira, os hospitais de Buenos Aires cuidam de qualquer pessoa com mais de 38 graus de febre e com sintomas da gripe comum como um paciente de gripe suína.