Gripe suína põe em risco eleição na Terra do fogo A gripe suína tornou-se uma nova ameaça para as eleições na Argentina amanhã Ainda hoje, a juíza federal María Servini de Cubría deverá decidir se cancela as eleições na Terra do Fogo, a Província mais ao sul da Argentina, por causa do aumento do número de infectados. Um novo alarme disparou na noite de ontem, com a constatação de que a doença já levou à morte 24 dos 1.488 contaminados no país - o terceiro em mortes no mundo, atrás apenas do México e EUA.