Grupo ´5+1´ debate medidas para frear ambição nuclear do Irã Representantes do chamado grupo "5+1", formado pelos cinco membros do Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha, reúnem-se nesta segunda-feira em Londres para discutir medidas destinadas a frear as ambições nucleares iranianas. Diplomatas de Reino Unido, Rússia, China, Estados Unidos, França e Alemanha manterão contatos na sede do Ministério de Assuntos Exteriores britânico, segundo fontes oficiais. Espera-se que estes países abordem possíveis restrições ao comércio iraniano depois de o regime de Teerã rejeitar a suspensão de seu programa de enriquecimento de urânio. Na semana passada, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou que Teerã se negou a suspender seu programa nuclear a partir de 21 de fevereiro, data exigida pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.