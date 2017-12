Grupo adia execução de reféns no Afeganistão Um grupo militante que ameaçou matar três empregados das Nações Unidas em seu poder disseram hoje que o prazo fixado para meio-dia - para que sejam cumpridas sua exigência de saída da ONU do país - seria suspenso se houver negociações. O exército muçulmano Yaish-al Muslimin, divulgou uma gravação de vídeo apresentado os reféns assustados rogando por suas vidas. Integrantes do governo afegão suspeitam que que caudilhos locais e grupos criminosos participaram do seqüestro.