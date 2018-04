Grupo admite morte de líder da guerrilha paraguaia Um comunicado atribuído ao grupo guerrilheiro Exército do Povo Paraguaio (EPP) ameaçou hoje "fazer justiça" contra quatro civis considerados "objetivos militares", aos quais acusa de serem informantes da polícia no norte do país. O EPP admite que as forças de segurança do governo paraguaio mataram um líder da guerrilha, o "comandante Aníbal", no dia 24 de setembro. O comunicado foi enviado ao correio eletrônico da emissora de rádio Ñandutí, em Assunção.