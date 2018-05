'Grupo age à beira da criminalidade', acusa britânico

Além de minas de minério e gasodutos, a lista inclui pontos estratégicos do planeta, como o Estreito de Gibraltar e o Canal do Panamá. Se nos séculos passados a segurança nacional americana ia de costa a costa e, no máximo à zonas de influência, como Caribe, América do Sul e alguns pontos do Sudeste Asiático, o novo documento revela interesses planetários por parte dos americanos. A doutrina é simples: a garantia da segurança, estabilidade e desenvolvimento passa por um controle global de fontes de fornecimento de matérias-primas e energia.