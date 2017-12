Grupo alerta para julgamento de estudantes na China Seis estudantes chineses da universidade onde o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, deverá discursar no final desta semana estão sendo julgados por divulgar material com conteúdo religioso, alertou nesta segunda-feira o Centro de Informação para Direitos Humanos e Democracia, uma organização com base em Hong Kong. Segundo o grupo de direitos humanos, os seis universitários são acusados pelas autoridades chinesas de divulgar pela Internet propaganda da seita banida Falun Gong. Eles foram descritos como estudantes da Universidade Tsinghua, uma instituição de ensino de elite onde Bush deverá discursar na próxima sexta-feira. Ainda de acordo com a organização, o julgamento dos estudantes foi iniciado em setembro do ano passado, na cidade sulista de Zhuhai, mas o veredito foi postergado até o final da visita de Bush à China. Nenhum funcionário respondeu o telefone na corte de Zhuhai. Liberdade religiosa deverá ser um dos tópicos discutidos por Bush durante sua visita de dois dias a Pequim, que terá início na quinta-feira. A Falun Gong era uma seita baseada em fundamentos das artes marciais e do budismo e que atraiu milhões de seguidores em meados da década de 90. Na semana passada, autoridades chinesas detiveram 59 seguidores estrangeiros da Falun Gong, incluindo 33 norte-americanos, que estavam protestando na Praça Tiananmen (Praça da Paz Celestial), no centro de Pequim.