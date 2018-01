Grupo ameaça bombardear prédios públicos no Iraque Um grupo rebelde ameaça lançar uma campanha de ataques contra prédios públicos no Iraque, e emitiu um alerta avisando os funcionários públicos iraquianos, ?exceto os que trabalham em hospitais?, a não aparecer para trabalhar a partir de terça-feira, porque seus locais de trabalho ?poderão ser submetidos a bombardeios?. O grupo se intitula Brigadas da Ira Divina e explica que ?a revolta militar e os bombardeios terão início na terça-feira?. No alerta, as Brigadas reivindicam ainda a responsabilidade por uma série de ataques recentes contra ministérios, bases americanas, hotéis que hospedam estrangeiros e a Zona Verde, área de Bagdá onde ficam as embaixadas dos EUA, Grã-Bretanha e o governo iraquiano. Um vídeo obtido pela Associated Press mostra alguns homens armados e mascarados. Um deles lê a declaração. O grupo acusa as ?forças de ocupação? por uma ?cruzada? contra o povo do Iraque, ?com a cooperação de seus agentes traiçoeiros, entre eles os assim chamados membros do sinistro governo iraquiano, que venderam a religião e o país?.