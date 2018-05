Grupo anarquista italiano assume envio de pacote-bomba

As bombas enviadas às embaixadas da Suíça e Chile explodiram em 23 de dezembro, causando ferimentos leves em duas pessoas que trabalham nos prédios atingidos e abriram os pacotes. A bomba enviada à embaixada grega explodiu de maneira controlada e não feriu ninguém.

Ao assumir hoje responsabilidade pelo envio das bombas, o grupo italiano disse que demonstrava solidariedade aos anarquistas gregos detidos pela polícia e à agenda de "violência revolucionária", segundo Mezzavilla. "Nós estamos atacando de novo e fazemos isso em resposta ao apelo lançado por nossos companheiros gregos da Conspiração Nuclei do Fogo", escreveu o grupo italiano em comunicado, disse Mezzavilla.

"Por essa razão lançamos esse novo ataque à estrutura que representa o Estado grego e seus servos em solidariedade aos nossos companheiros presos em Atenas e ao projeto da Conspiração Nuclei que, como o nosso, é baseado na ação e no método da violência revolucionária." O grupo italiano afirma que protesta contra os abusos da "estrutura do domínio" capitalista no mundo e lembrou a suposta repressão dos governos da Suíça e do Chile contra anarquistas locais.

Grécia

Na Grécia, um grupo anarquista chamado Conspiração Nuclei do Fogo enviou 14 cartas-bomba a embaixadas estrangeiras em Atenas no mês passado. Duas das bombas explodiram, não ferindo ninguém. Dois gregos, Panagiotis Argyros, de 22 anos, e Gerasimos Tsakalos, de 24 anos, foram presos em 1º de novembro suspeitos de terem enviado as cartas-bomba. Eles foram acusados de terrorismo.

Pelo menos uma dezena de suspeitos da Conspiração Nuclei também foram detidos e deverão ser julgados em 17 de janeiro. As informações são da Associated Press.