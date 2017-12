Grupo anarquista reivindica atentados em Atenas Um grupo anarquista reivindicou a autoria de uma série de três pequenos atentados da noite de quarta-feira até a madrugada de quinta-feira. Os incidentes provocaram danos em três carros e um prédio do partido de direita no poder, Nova Democracia, informou uma fonte policial. Os atentados com objetos incendiários artesanais, compostos por pequenas bombas de gás, foram reivindicados pelo grupo Ação Revolucionária de Liberação, em uma ligação a uma emissora de rádio da capital grega. Este grupo já se atribuiu, em janeiro do ano passado, outra série de atentados do mesmo gênero em Atenas contra um anexo do Banco Nacional da Grécia, um local do partido Nova Democracia e um veículo da Prefeitura. Estes atentados se multiplicaram nos últimos dias, coincidindo com a greve de fome de dois supostos membros do grupo, detidos em incidentes em maio passado.