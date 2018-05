Grupo Anonymous põe em marcha ação de panfletagem O grupo de ciberativismo Anonymous - cujos hackers já bloquearam o funcionamento dos sites da Visa e da Mastercard quando as operadoras se recusaram a repassar doações ao WikiLeaks - convocou um protesto nas ruas de cidades em todo o mundo. Os simpatizantes de Assange que pretenderem participar deverão imprimir logotipos e manifestos do grupo, "ou o que quiserem", em favor de Assange, para "inundar" as ruas de suas cidades. Com o fundo musical de Anarchy, da banda punk Sex Pistols, um vídeo do Anonymous chama os apoiadores para a "Tempestade de Papel", prometendo um Natal "inesquecível". A intervenção começa a partir da O hora de hoje. Na Espanha, o movimento marcou encontros em Madri, Barcelona e Valencia esta noite. Outras reuniões foram marcadas pela rede em cidades menores.