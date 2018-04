Segundo a polícia, os bandidos usaram dez carros na operação. Após dominarem os seguranças, eles percorreram os quartos, roubando alguns hóspedes e sequestrando outros. A polícia, que considerou a ação ousada até para os padrões mexicanos, não sabe quem são os sequestradores, mas suspeita dos Zetas, grupo ligado ao Cartel do Golfo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.